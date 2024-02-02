Pakistan\'da Belucistan Kurtuluş Ordusuna yönelik operasyonda 24 militan etkisiz hale getirildi

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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, Mach şehrine ve Kolpur kasabasına roketler ve otomatik silahlarla 29 Ocak'ta saldırı düzenleyen ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusuna (BLA) yönelik 3 gündür devam eden operasyonda 24 militan etkisiz hale getirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan ordusunun BLA militanlarına başlattığı 3 gündür devam eden operasyon sona erdi.

Operasyon kapsamında 24 militan etkisiz hale getirildi.

Çok sayıda BLA militanı, 29 Ocak'ta geç saatlerde Mach şehrine ve Kolpur kasabasına roket ve otomatik silahlarla saldırı düzenlemişti.

Yetkililer, BLA tarafından fırlatılan 15 roketin, askeri karargah ve polis merkezi de dahil olmak üzere çeşitli noktalara isabet ettiğini kaydetmişti.

Pakistan ordusundan 30 Ocak'ta yapılan açıklamada, çıkan çatışmada, 3'ü intihar bombacısı 9 militanın etkisiz hale getirildiği, 4 asker ve 2 sivilin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Belucistan'da ayrılıkçı hareketler onlarca yıldır faaliyet gösteriyor

2000'de kurulan Belucistan Kurtuluş Ordusu, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor. BLA, bu sebeple Pakistan güvenlik güçlerini, emniyet mensuplarını ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Pakistan'ın en büyük eyaleti Belucistan, ülkede yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge.

Eyalet, onlarca yıldır İslamabad yönetimiyle savaşan ayrılıkçı hareketlerin de merkezi konumunda.

İsyancılar, bölge halkının Belucistan'ın zengin yer altı kaynaklarından adil şekilde faydalanamadığını savunuyor.