Pakistan'ın Multan kentinde bir binanın çökmesi sonucu 9 kişi öldü

MULTAN, 12 Mart (Xinhua) -- Pakistan'ın Multan kentinde çöken bir binada hayatta kalanları arayan kurtarma ekipleri, 12 Mart 2024.
Yerel yetkililer, Salı günü Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinin Multan kentinde bir konut binasının çökmesi sonucu en az 9 kişinin öldüğünü ve iki kişinin de ağır yaralandığını bildirdi. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu, iftara yetişmek isteyenlerin de etkisiyle yüzde 83'e kadar yükseldi. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda araçlar güçlükle ilerlerken, TEM otoyolunda Sancaktepe ile Ataşehir, Şile yolunda ise Altunizade ile Ümraniye arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Okmeydanı ile Zincirlikuyu arasında trafik durma noktasına geldi.
Eskişehir'de 6 yaşındaki Nur Elif T'nin ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan babaannesi, halası ve amcası hakkında 'canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Duruşmada, sanıkların ve tanıkların beyanları alındıktan sonra cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu. Duruşma 2 Nisan'a ertelendi.
Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumarı oynattığı belirlenen S.S. hakkında işlem yaparken, oynayan 5 kişiye toplam 32 bin 125 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca, kumarda kullanıldığı değerlendirilen 2 bin TL'ye de el konuldu.
Niğde'de meydana gelen kazada, Selahattin S. idaresindeki 51 AS 617 plakalı otomobil ile Mevlüt C. yönetimindeki 51 ACD 298 plakalı otomobil Niğde Kapalı Cezaevi önünde bulunan kavşakta çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adalet Partisi Sarıyer Seçim Koordinasyon Merkezi törenle açıldı. Açılışta konuşan Adalet Partisi Sarıyer Belediye Başkan Adayı Ruhi Yılmaz, Sarıyer'in sorunlarına çözüm olacaklarını ve Sarıyer'in kaynaklarının israf edilmediğini vurguladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Düzce'de partisinin Düzce Belediye Başkan Adayı Mehmet Keleş ile esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşener, esnafla sohbet ederek yerel seçimlerin önemine vurgu yaptı ve komşunun komşuya düşman edildiği bir dünyaya gerek olmadığını belirtti. Ayrıca Akşener, esnafın önemine değinerek DYP kökenli sistemin içinden geldiği için esnafa büyük önem verdiğini ifade etti.
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