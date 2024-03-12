Pakistan'ın Multan kentinde bir binanın çökmesi sonucu 9 kişi öldü

Meral Akşener Düzce'de... "Komşunun Komşuya Düşman Edildiği Dünyaya Gerek Yok"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Düzce'de partisinin Düzce Belediye Başkan Adayı Mehmet Keleş ile esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşener, esnafla sohbet ederek yerel seçimlerin önemine vurgu yaptı ve komşunun komşuya düşman edildiği bir dünyaya gerek olmadığını belirtti. Ayrıca Akşener, esnafın önemine değinerek DYP kökenli sistemin içinden geldiği için esnafa büyük önem verdiğini ifade etti.