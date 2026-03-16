Pakistan\'da Çatı Çöktü: 8 Ölü, 50 Yaralı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde dükkanın çatısının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi yaralandı.

Pencap eyaletindeki Rahim Yar Khan bölgesi yetkililerinden Ashiq Mahmood, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi maddi yardım dağıtılması nedeniyle kalabalık olan dükkandaki olaya ilişkin açıklama yaptı.

Dükkanın sahibinin içerideki 100'ü aşkın kişiden bazılarının çatı katına çıkmasını istediğini ancak ağırlık nedeniyle çatının çöktüğünü belirten Mahmood, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 50 kişinin yaralandığını kaydetti.

Pakistan Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin olaydan "derin üzüntü duyduğu" ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.