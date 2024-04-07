Pakistan'da çıkan çatışmalarda 6 güvenlik görevlisi öldü, 12 militan etkisiz hale getirildi

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde çıkan çatışmalarda 6 güvenlik görevlisi yaşamını yitirirken, 12 militan ise etkisiz hale getirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, dün bir operasyon sırasında güvenlik güçleriyle çıkan silahlı çatışmada 8 militanın öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Kuzey Veziristan bölgesinde dün çıkan başka bir çatışmada da 2 militanın daha etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesinde de güvenlik güçlerince yürütülen ayrı bir operasyonda militanlar ile çatışma çıktığı kaydedilen açıklamada, çatışmada 2 militanın öldürüldüğü aktarıldı.

Pakistan yetkililerinin yaptığı ayrı bir açıklamada da Hayber Pahtunhva eyaletinin Lakki Marvat bölgesinde silahlı kişilerin bir polis aracına ateş açması sonucu 3 güvenlik görevlisi ile eyaletin Tank bölgesinde 1 güvenlik görevlisinin mayın patlaması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Başbakan Şahbaz Şerif, yaptığı açıklamada, Lakki Marvat'ta polislere yönelik saldırıları kınadı.

Polis yetkililerince yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde de uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 polisin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Polis ayrıca, Belucistan'ın Dera Bugti bölgesinde meydana gelen mayın patlamasında 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.