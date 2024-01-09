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Pakistan'da Çocuk Felci Aşılama Ekiplerine Saldırı: 7 Polis Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da Çocuk Felci Aşılama Ekiplerine Saldırı: 7 Polis Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde çocuk felcine karşı aşılama yapan sağlık çalışanlarını koruyan polislerin bulunduğu bölgeye düzenlenen bombalı saldırıda, hayatını kaybeden polislerin sayısı 7'ye yükseldi. Saldırıyı Pakistan Talibanı üstlendi. Pakistan'da çocuk felci vakalarında artış yaşanırken, TTP militanları aşılama ekiplerini hedef alıyor ve aşılamanın bir komplo olduğunu iddia ediyor.

Pakistan\'da Çocuk Felci Aşılama Ekiplerine Saldırı: 7 Polis Hayatını Kaybetti
09.01.2024 - 16:13,  Güncelleme: 16:15
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde çocuk felcine karşı aşılama yapan sağlık çalışanlarını koruyan emniyet mensuplarına dün düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren polislerin sayısı 7 oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde dün düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden polislerden biri hayatını kaybetti.

Böylelikle bombalı saldırıda hayatını kaybeden polislerin sayısı 7'ye yükseldi.

Yetkililer, yaralı 22 polisten 3'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Saldırıyı Pakistan Talibanı üstlenmişti

Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde dün çocuk felcine karşı aşılama yapan sağlık çalışanlarını koruyan emniyet mensuplarına yönelik bombalı saldırı düzenlenmişti.

Hayber Pahtunhva'da etkin olan Pakistan Talibanı (TTP), saldırıyı üstlendiğini duyurmuştu.

TTP militanları, çocuk felci aşılama ekiplerini ve onları koruyan polisleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

TTP, bu aşılamanın "Batılı ülkelerce çocukları kısırlaştırmak için kullanılan bir komplo olduğunu" öne sürüyor.

Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık ortalama 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü. 2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de 84 vaka tespit edilmişti. Ülkede 2022'de 20, 2023'te 6 vaka görülmüştü.

Kaynak: AA
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Pakistan, Güvenlik, Terör, Dünya, Güncel, Son Dakika

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