Pakistan'da Dezenformasyon Yasa Tasarısı Kabul Edildi - Son Dakika
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Pakistan'da Dezenformasyon Yasa Tasarısı Kabul Edildi

Pakistan Senatosu, dezenformasyon yayan sosyal medya kullanıcılarına ceza öngören tasarıyı onayladı.

28.01.2025 16:49
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Pakistan'da Senato, dezenformasyon yaydığı tespit edilen sosyal medya kullanıcılarının çeşitli cezalara çarptırılmasını öngören ve "ifade özgürlüğünü engellemek için" tasarlandığı öne sürülen ve tartışmalara neden olan yasa tasarısını kabul etti.

Ülkede, siber suç yasalarında değişikliğe ilişkin yasa tasarısı, parlamentonun üst kanadı Senato'da oylamaya sunuldu.

İfade özgürlüğünü engellediği gerekçesiyle tartışmalara neden olan ve "toplumda panik ya da huzursuzluğa yol açabilecek yanlış bilgileri kasıtlı olarak yayan, gösteren ya da ileten" kişilerin 3 yıla kadar hapis, para cezası ya da her iki cezaya birden çarptırılmasını öngören yasa tasarısı, Senato'da kabul edildi.

Hükümetin, "dezenformasyonun yayılmasını engellemek için gerekli" olduğunu bildirdiği tasarının Senato'nun her iki kanadında da onaylanması tepkilere yol açtı.

Muhalefet liderlerinden Şibli Faraz, tasarının "aceleyle ve tüm paydaşlara danışılmadan" Senato'dan geçirildiğini kaydederek karara tepki gösterdi.

Eski Başbakan İmran Han ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) Sözcüsü Zülfi Bukhari de tasarıya mahkemede itiraz edeceklerini söyleyerek, "Yalan haberlerle mücadele bahanesiyle ifade özgürlüğünü susturmak için Senato'nun her iki kanadından da geçen yasa tasarısını hiçbir demokrasi destekçisi destekleyemez." ifadesini kullandı.

Tartışmalara neden olan tasarı, 23 Ocak'ta parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'ten geçmiş, bu durum protestolara neden olmuştu.

Söz konusu tasarının yasalaşabilmesi için Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından imzalanması gerekiyor.

Tasarının yasalaşması halinde yasa uyarınca yetkililer, silahlı kuvvetler, parlamento ya da il meclislerine yönelik eleştirel paylaşımlar da dahil "yasadışı ve saldırgan" olduğu düşünülen içerikleri sosyal medyadan kaldırma yetkisine sahip bir kurum oluşturulacak.

Bu kapsamda kararı ihlal eden kullanıcılar, çeşitli cezalarla karşı karşıya kalacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da Dezenformasyon Yasa Tasarısı Kabul Edildi - Son Dakika

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