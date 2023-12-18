Pakistan\'da doğal gaz dolumu yapılan işyerinde patlama: 3 ölü, 17 yaralı

Pakistan'ın Karaçi şehrinde doğal gaz dolumu yapılan işyerinde meydana gelen patlamada 2 katlı bina çökerken 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Geo News televizyonundaki habere göre, Karaçi'nin Maçar Koloni bölgesinde doğal gaz tüpü satılan bir dükkanda patlama meydana geldi.
Yetkililer, söz konusu dükkanda boş tüplere gaz transferi yapıldığı sırada patlamanın yaşandığını ve 2 katlı binanın çöktüğünü belirtti.
Patlama nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.
Patlamanın etkisiyle çevredeki binalarda ve araçlarda da hasar oluştu.
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