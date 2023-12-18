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Pakistan'da doğal gaz dolumu yapılan işyerinde patlama: 3 ölü, 17 yaralı - Son Dakika
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Pakistan'da doğal gaz dolumu yapılan işyerinde patlama: 3 ölü, 17 yaralı

Pakistan'ın Karaçi şehrinde doğal gaz dolumu yapılan bir işyerinde meydana gelen patlamada 2 katlı bina çöktü. Patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle çevredeki binalarda ve araçlarda da hasar meydana geldi.

Pakistan\'da doğal gaz dolumu yapılan işyerinde patlama: 3 ölü, 17 yaralı
18.12.2023 - 19:49,
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Pakistan'ın Karaçi şehrinde doğal gaz dolumu yapılan işyerinde meydana gelen patlamada 2 katlı bina çökerken 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Geo News televizyonundaki habere göre, Karaçi'nin Maçar Koloni bölgesinde doğal gaz tüpü satılan bir dükkanda patlama meydana geldi.

Yetkililer, söz konusu dükkanda boş tüplere gaz transferi yapıldığı sırada patlamanın yaşandığını ve 2 katlı binanın çöktüğünü belirtti.

Patlama nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Patlamanın etkisiyle çevredeki binalarda ve araçlarda da hasar oluştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Pakistan'da doğal gaz dolumu yapılan işyerinde patlama: 3 ölü, 17 yaralı - Son Dakika
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