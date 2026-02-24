Pakistan'da Emniyet Güçlerine Saldırı: 7 Ölü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Kohat bölgesinde emniyet güçlerinin hedef alındığı saldırıda ilk belirlemelere göre 6'sı polis 7 kişi hayatını kaybetti.

Geo News'in haberine göre polis yetkilileri, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kohat bölgesinde bulunan Shakardara yolunda emniyet güçlerine ait aracın hedef alındığı belirtti.

Saldırı sonucu 6 polis ve 1 sivilin yaşamını yitirdiği, yaralanan 3 polisin ve 1 sivilin tedavisinin sürdüğü bilgisini paylaşan emniyet yetkilileri, saldırının ardından polis aracının "militanlar tarafından ateşe verildiğini" ifade etti.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, yaptığı açıklamada, saldırıyı en güçlü şekilde kınayarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

-? ?Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.