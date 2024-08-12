Pakistan'da eski istihbarat başkanı askeri mahkeme sürecine tabi tutuluyor - Son Dakika
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Pakistan'da eski istihbarat başkanı askeri mahkeme sürecine tabi tutuluyor

Pakistan'da eski Servisler Arası İstihbarat Başkanı Korgeneral Faiz Hamid'in askeri gözetim altına alınmasının ardından, hakkında askeri mahkeme süreci başlatıldı. Pakistan ordusu, Hamid aleyhine yapılan şikayetlerin doğruluğunu tespit etmek üzere soruşturma başlattı ve uygun disiplin işlemlerinin başlatıldığı duyuruldu.

12.08.2024 18:34
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Pakistan'da eski Servisler Arası İstihbarat Başkanı Korgeneral Faiz Hamid'in askeri gözetim altına alınmasının ardından, hakkında askeri mahkeme süreci başlatıldı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminin (ISPR) açıklamasında, Pakistan ordusunun, Hamid aleyhine yapılan şikayetlerin doğruluğunu tespit etmek üzere soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Pakistan ordu yasası hükümleri gereğince, gözaltına alınan eski Korgeneral Hamid hakkında uygun disiplin işlemlerinin başlatıldığı duyurulan açıklamada, emeklilik sonrası Pakistan ordu yasasının ihlal edildiğine dair birçok örneğin tespit edildiği bilgisi verildi.

Böylece, Pakistan tarihinde ilk kez bir istihbarat şefine karşı askeri mahkeme süreci başlatıldı.

Özel bir konut projesi olan Top City yönetimi, Hamid'in, proje sahibinin evine ve ofisine baskın düzenlediğini iddia etmişti.

Pakistan Anayasa Mahkemesi'nin 14 Kasım'da verdiği yazılı kararda, iddiaların "ciddi nitelikte" olduğu ve doğru olması halinde ülkedeki kurumların itibarı zedeleneceği için "iddialara kayıtsız kalınamayacağı" kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Korgeneral, Pakistan, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da eski istihbarat başkanı askeri mahkeme sürecine tabi tutuluyor - Son Dakika

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