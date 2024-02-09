Pakistan'da genel seçimler yapıldı, sonuçlar açıklanmaya başladı - Son Dakika
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Pakistan'da genel seçimler yapıldı, sonuçlar açıklanmaya başladı

Pakistan\'da genel seçimler yapıldı, sonuçlar açıklanmaya başladı

Pakistan'ın güneyindeki Haydarabad kentindeki bir oy kullanma merkezinde oy kullanmak için sıra bekleyen kadınlar, 8 Şubat 2024. Pakistan, demokrasiyi güçlendirme ve ülkede barış ve refahı sağlama umuduyla Perşembe günü genel seçimler gerçekleştirdi. Kayda değer bir katılımın olduğu seçimlerde sonuçlar açıklanmaya başladı.

09.02.2024 17:19  Güncelleme: 17:20
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İSLAMABAD, 9 Şubat (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki Haydarabad kentindeki bir oy kullanma merkezinde oy kullanmak için sıra bekleyen kadınlar, 8 Şubat 2024.

Pakistan, demokrasiyi güçlendirme ve ülkede barış ve refahı sağlama umuduyla Perşembe günü genel seçimler gerçekleştirdi. Kayda değer bir katılımın olduğu seçimlerde sonuçlar açıklanmaya başladı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Haydarabad, Pakistan, Politika, Güncel, Son Dakika

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