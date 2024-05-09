Pakistan'da havalimanında yangın paniği - Son Dakika
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Pakistan'da havalimanında yangın paniği

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bulunan Allama Iqbal Uluslararası Havalimanı'nda çıkan yangın sonucu uçuşlar ertelendi. Yangın nedeniyle havalimanı tahliye edilirken, yangın ekipleri tarafından 3 saat içinde söndürüldü. Herhangi bir yaralanma yaşanmazken, dumanın dağılması için yolcuların girişi yasaklandı.

09.05.2024 17:44
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- Pakistan'da havalimanında yangın paniği

LAHOR - Pakistan'ın Pencap eyaletinde uluslararası havalimanında yangın çıkması sonucu uçuşlar ertelendi.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'daki Allama Iqbal Uluslararası Havalimanı'nda yerel saatle 05.20 sıralarında yangın çıktı. Uçuş işlemlerinin yapıldığı alanın dumanla kaplanması paniğe yol açtı. Kısa devre sonucu çıkan yangın nedeniyle havalimanı tahliye edilirken, Hac ve diğer uluslararası uçuşlar ertelendi. Olay yerine gelen ekiplerinin yaklaşık 3 saat içinde yangını söndürdüğü, herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Havalimanı yetkilileri ise dumanın dağılmasının zaman alacağını belirterek, duman giderilene kadar yolcuların girişini yasakladı. Yangın nedeniyle havalimanı girişindeki park alanında da yoğunluk yaşandı.

Kaynak: İHA

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