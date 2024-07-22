Pakistan'da İmran Han'ın partisi ofisine operasyon düzenlendi

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Pakistan'da eski başbakan İmran Han'ın siyasi partisinin bulunduğu ofise düzenlenen operasyonda, parti sözcüsü Rauf Hasan "devlet karşıtı propaganda" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) başkent İslamabad'daki ofisine polisin operasyon düzenlediği ifade edildi.

Operasyonda PTI Sözcüsü Hasan'ın "devlet karşıtı propaganda" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığına işaret edilen açıklamada, bir diğer operasyonda partinin medya koordinatörü Ahmad Janjua'nın da gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

PTI de resmi sosyal medya hesabından, polisin düzenlediği operasyonları kınayan bir açıklama yaptı.