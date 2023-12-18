Pakistan\'da İmran Han\'ın partisinin çevrim içi mitingi sırasında sosyal medya erişimi kısıtlandı

Pakistan'da cezaevindeki eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) çevrim içi miting düzenlediği saatlerde ülke genelinde sosyal medya platformlarına erişim kısıtlandı.

Dawn gazetesindeki habere göre, PTI, haftalar öncesinden duyurduğu çevrim içi miting etkinliğini bugün gerçekleştirdi.

Çevrim içi mitingin gerçekleştiği saatlerde ülke genelinde sosyal medya platformlarına erişim kısıtlandı.

Küresel internet erişimini izleyen Londra merkezli "Netblocks" internet sitesi de X hesabından, Pakistan'da X, Facebook, Instragram ve YouTube gibi sosyal medya platformlarına erişimde kesinti olduğunu teyit etti.

Sosyal medyada binlerce PTI taraftarı, internete erişimde sorun yaşandığını dile getirdi.

PTI'nın X hesabından yapılan açıklamada ise "faşist rejimin" çevrim içi miting öncesinde Pakistan genelinde internet hızını yavaşlattığı ve sosyal medya platformlarını kesintiye uğrattığı belirtilerek, buna tepki gösterildi.

İmran Han, 5 Ağustos'ta tutuklanmıştı

İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos'ta polislerce yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Eski Başbakan Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası 29 Ağustos'ta ertelenerek Han'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti. Ancak 30 Ağustos'ta hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebiyle "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan İmran Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.

2 Aralık'ta avukat Gohar Han, tutuklu eski Başbakan Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) yeni genel başkanı olmuştu.