 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pakistan'da İmran Han'ın partisinin çevrim içi mitingi sırasında sosyal medya erişimi kısıtlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'da İmran Han'ın partisinin çevrim içi mitingi sırasında sosyal medya erişimi kısıtlandı

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın partisi PTI'nin çevrim içi miting düzenlediği saatlerde ülke genelinde sosyal medya platformlarına erişim kısıtlandı. PTI taraftarları, internete erişimde sorun yaşandığını dile getirdi. İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında tutuklu bulunuyor.

Pakistan\'da İmran Han\'ın partisinin çevrim içi mitingi sırasında sosyal medya erişimi kısıtlandı
18.12.2023 - 02:07,
Abone Ol

Pakistan'da cezaevindeki eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) çevrim içi miting düzenlediği saatlerde ülke genelinde sosyal medya platformlarına erişim kısıtlandı.

Dawn gazetesindeki habere göre, PTI, haftalar öncesinden duyurduğu çevrim içi miting etkinliğini bugün gerçekleştirdi.

Çevrim içi mitingin gerçekleştiği saatlerde ülke genelinde sosyal medya platformlarına erişim kısıtlandı.

Küresel internet erişimini izleyen Londra merkezli "Netblocks" internet sitesi de X hesabından, Pakistan'da X, Facebook, Instragram ve YouTube gibi sosyal medya platformlarına erişimde kesinti olduğunu teyit etti.

Sosyal medyada binlerce PTI taraftarı, internete erişimde sorun yaşandığını dile getirdi.

PTI'nın X hesabından yapılan açıklamada ise "faşist rejimin" çevrim içi miting öncesinde Pakistan genelinde internet hızını yavaşlattığı ve sosyal medya platformlarını kesintiye uğrattığı belirtilerek, buna tepki gösterildi.

İmran Han, 5 Ağustos'ta tutuklanmıştı

İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos'ta polislerce yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Eski Başbakan Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası 29 Ağustos'ta ertelenerek Han'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti. Ancak 30 Ağustos'ta hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebiyle "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan İmran Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.

2 Aralık'ta avukat Gohar Han, tutuklu eski Başbakan Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) yeni genel başkanı olmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İmran Khan, Pakistan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da İmran Han'ın partisinin çevrim içi mitingi sırasında sosyal medya erişimi kısıtlandı - Son Dakika


00:27
Marmara'yı sallayan depremle ilgili bakanlardan peş peşe açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı Marmara'yı sallayan depremle ilgili bakanlardan peş peşe açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı
23:56
Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:04
İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 30 kişi can verdi İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 30 kişi can verdi
22:40
Bakan Tekin'den muhalefetin ''tarikat'' eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz Bakan Tekin'den muhalefetin ''tarikat'' eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz
22:26
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı
21:21
Atkı, bere, eldiven ne varsa hazırlayın! İstanbul'da önümüzdeki hafta sonu kar yağacak Atkı, bere, eldiven ne varsa hazırlayın! İstanbul'da önümüzdeki hafta sonu kar yağacak
21:06
TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57
İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok

Son Dakika
00:27 Marmara'yı sallayan depremle ilgili bakanlardan peş peşe açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı
23:56 Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:04 İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 30 kişi can verdi
22:40 Bakan Tekin'den muhalefetin ''tarikat'' eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz
22:26 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı
21:21 Atkı, bere, eldiven ne varsa hazırlayın! İstanbul'da önümüzdeki hafta sonu kar yağacak
21:06 TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57 İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55 Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57 TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 02:16:16. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan'da İmran Han'ın partisinin çevrim içi mitingi sırasında sosyal medya erişimi kısıtlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement