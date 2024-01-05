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Pakistan'da İmran Han protestoları: PTI yöneticileri de aralarında olmak üzere 45 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı - Son Dakika
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Pakistan'da İmran Han protestoları: PTI yöneticileri de aralarında olmak üzere 45 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda Servisler Arası İstihbarat (ISI) Binası'na girdikleri gerekçesiyle Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 45 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Terörle mücadele mahkemesi, 9 Mayıs 2023'teki protestolar sırasında Faysalabad kentindeki ISI ofislerine yapılan baskınlarla irtibatlı oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 45 kişinin bir sonraki duruşmada hazır bulundurulmasını talimat verdi. Gözaltı kararı verilenler arasında eski Başbakan Han, eski Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser ile partinin üst düzey yöneticileri de bulunuyor. Protestolarda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmış ve 5 polis yaralanmıştı.

Pakistan\'da İmran Han protestoları: PTI yöneticileri de aralarında olmak üzere 45 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı
05.01.2024 - 18:45,  Güncelleme: 18:45
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Pakistan'da, eski Başbakan İmran Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda Servisler Arası İstihbarat (ISI) Binası'na girdikleri gerekçesiyle Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 45 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Dawn gazetesinin haberine göre, terörle mücadele mahkemesi polise, 9 Mayıs 2023'teki protestolar sırasında Faysalabad kentindeki ISI ofislerine yapılan baskınlarla irtibatlı oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 45 kişinin bir sonraki duruşmada hazır bulundurulması talimatı verdi.???????

Haklarında gözaltı kararı verilenler arasında eski Başbakan Han, eski Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser ile partinin üst düzey yöneticileri de bulunuyor.???????

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından tutuklanmasının ardından 9 Mayıs 2023'te protestolar başlamıştı.

Faysalabad kentindeki protestolarda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

İslamabad Emniyet Müdürlüğü, protestolarda 5 polisin yaralandığını ve 43 göstericinin gözaltına alındığını belirtmişti.

Kaynak: AA
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