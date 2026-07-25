Pakistan'da İntihar Saldırısı: 14 Ölü

TANK, 25 Temmuz (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Tank bölgesinde saldırı düzenlenen güvenlik noktası görülüyor, 24 Temmuz 2026.

Güvenlik kaynaklarının cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletindeki bir güvenlik noktasına düzenlenen intihar saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Str/Xinhua)