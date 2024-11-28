Pakistan'da Khan Destekçileri Protestolarında Ölü Sayısı 14'e Yükseldi - Son Dakika
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Pakistan'da Khan Destekçileri Protestolarında Ölü Sayısı 14'e Yükseldi

Eski Başbakan Imran Khan'ın destekçileri ile polis arasındaki çatışmalarda hayatını kaybedenler 14'e çıktı.

28.11.2024 00:00
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- Pakistan'da Khan destekçilerinin gösterilerinde can kaybı 14'e yükseldi

Khan'ın partisi gösterileri sonlandırdı

İSLAMABAD - Pakistan'da cezaevinde bulunan eski Başbakan Imran Khan'ın destekçileri ile polis arasındaki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Pakistan'da geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana cezaevinde bulunan eski Başbakan Imran Khan'ın çağrısı üzerine düzenlenen gösterilerin bilançosu arttı.

Khan'ın serbest bırakılmasını talep eden protestocuların yasağa rağmen başkent İslamabad'da sokaklara dökülmesinin ardından polisle çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'sı güvenlik gücü olmak üzere 14'e yükseldi. Şiddetli çatışmalar, Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin üst düzey isimleri ve destekçilerinin sokaklardan çekilmesiyle sona erdi. Partiden yapılan açıklamada, "Hükümetin vahşeti ve başkenti silahsız sivilleri için bir 'mezbahaya' dönüştürme planları nedeniyle barışçıl protestolarımızı geçici olarak askıya aldığımızı duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Protestolarda sırasında yüzlerce kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Khan hakkında onlarca ceza davası bulunuyor

Pakistan'da Nisan 2022'ye kadar başbakanlık koltuğunda oturan Imran Khan, yolsuzluk davasında alınan tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te cezaevine gönderilmişti. Devlet mülkiyetinde bulunan ve değeri 140 milyon rupinin üzerinde olan hediyeleri sattığı gerekçesiyle 3 yıl hapse mahkum edilen Khan'ın cezası 29 Ağustos'ta ertelenmiş, kefaletle serbest bırakılmasına karar verilmişti. Ancak farklı bir davada "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Khan'ın savcılık talebi üzerine tutukluluğu uzatılmış, Khan, ocak ayında görülen duruşmada "devlet sırlarını ifşa etmekten" 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İslamabad Yüksek Mahkemesi ise geçtiğimiz 3 Haziran'da Khan'ı devlet sırlarını ifşa etmekten hapis cezasına çarptırıldığı davadan beraat ettirmişti. Bir yıldan fazla süredir hapiste olan Khan hakkında 150'den fazla ceza davası bulunuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da Khan Destekçileri Protestolarında Ölü Sayısı 14'e Yükseldi - Son Dakika

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