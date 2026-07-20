Pakistan\'da Madde Bağımlılığı Toplantısı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da "Pakistan'da Madde Kullanımının Durumu: Sorunlar, Zorluklar ve Çözüm Yaklaşımları" başlıklı toplantı düzenlendi.

Uluslararası Yeşilay Federasyonu (IFGC) Genel Sekreteri ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Büyükelçi Dr. Mehmet Güllüoğlu'nun Pakistan ziyareti kapsamında, Karim Khan Afridi Welfare Foundation (KKAWF) Başkanı ve İstanbul İnisiyatifi üyesi Christina Afridi'nin ev sahipliğinde İslamabad'da "Pakistan'da Madde Kullanımının Durumu: Sorunlar, Zorluklar ve Çözüm Yaklaşımları" başlıklı toplantı yapıldı.

Toplantı kapsamında IFGC ve Yeşilay, Pakistan'da kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum temsilcilerini aynı masa etrafında buluşturdu.

KKAWF Başkanı Afridi, kurumlar arasında uzun yıllara dayanan işbirliği olduğunu vurgulayarak İstanbul İnisiyatifi kapsamında da birlikte çalışıldığını kaydetti.

Bu kapsamda, rehabilitasyon alanında çalışan dünyanın en saygın kuruluşlarını bir araya getirdiklerini aktaran Afridi, odak noktalarının "önleme" çalışmaları olduğunu dile getirdi.

Toplantı kapsamında paydaşlarla açık bir diyalog ortamı oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Afridi "Önemli olan konuların neler olduğu ve bundan sonra neler yapmamız gerektiği üzerinde durduk." dedi.

Afridi, toplantıya, diplomatlar, eğitimciler, çocuk koruma kurumları gibi birçok sektörden katılım olduğuna değinerek tüm bu paydaşları bir araya getirdiklerini zira sorunun tek başına çözülemeyeceğini vurguladı.

Toplantının verimli geçtiğinin altını çizen Afridi, diyaloğun devam etmesi mesajını verdi.

"Birçok faktör bu bağımlılıkların artmasına sebep oluyor"

Güllüoğlu, İslamabad'da hem kamu kurumlarından hem de sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerle Pakistan özelindeki bağımlılıkları görüştüklerini belirterek, "Ne yazık ki bağımlılıklar açısından bakıldığında Pakistan'da da birçok bağımlılığın yüksek miktarda olduğunu görüyoruz. Hem komşuları hem içerideki sosyoekonomik dengeler ve birçok faktör ne yazık ki bu bağımlılıkların artmasına sebep oluyor." dedi.

Yeşilay'ın 1920'den beri bağımlılıklara karşı mücadele yürüttüğüne dikkati çeken Güllüoğlu, önleme, rehabilitasyon ve savunuculuk faaliyetlerine ilişkin bilgi birikimlerini aktardıklarını söyledi.

Güllüoğlu, Pakistan'ın çeşitli kurumlarından yetkililerin sorun ve çözümlere dair fikirlerini paylaştığını ve yuvarlak masa toplantısı yaptıklarını dile getirerek, bağımlılıkların ülkenin önemli sorunlarından biri olduğuna işaret etti ve Türkiye-Pakistan kardeşliğinin olumlu katkı sunmasını temenni etti.

Pakistan'ın geniş ve zorlu bir coğrafyaya sahip olmasının bazı alanlara hizmet götürmeyi zorlaştırdığı değerlendirmesinde bulunan Güllüoğlu, eğitim, önleme faaliyetleri, sağlık hizmetleri ve bağımlıklara karşı rehabilitasyon hizmetlerinin yürütülmesinin önündeki zorluklara dikkati çekti.

Güllüoğlu, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin çok özel olduğunun altını çizerek, "Bizim 106 yıllık tecrübemizdeki yaptıklarımız, yapamadıklarımız, şu an halihazırda dünyadaki konumumuz nezdinde de bunu Pakistan'la paylaşmaya hazır olduğumuzu hep ifade ettim." ifadesini kullandı.

Çin'den Amerika'ya kadar dünyanın her yerinde artan bağımlılıkların "salgın" niteliğinde olduğunu belirten Güllüoğlu, "bağımlılıklar çağında" olunduğu değerlendirmesinde bulundu.

Güllüoğlu, bağımlılıklara karşı herkesin ve her kuruluşun sorumluluk sahibi olduğundan bahsederek, ancak beraber çalışarak bu tür sorunlara çözüm üretilebileceğini vurguladı.

Bağımlılık endüstrisinin insanların yakınlarının ölmesini umursamadığını söyleyen Güllüoğlu, "Bizim de el ele vererek kendimizi, neslimizi korumamız gerekiyor." diye konuştu.

Pakistan'da bağımlılıklarla mücadelede güncel görünüm

Pakistan, yaklaşık 250 milyonluk nüfusu ve genç demografik yapısıyla bağımlılıkla mücadele açısından Güney Asya'nın en kritik ülkeleri arasında yer alıyor.

Uyuşturucu, tütün ve davranışsal bağımlılıklar konusunda ülkede farklı alanlarda önemli sorunlar bulunurken, özellikle genç nüfus bağımlılık riskleri açısından öncelikli hedef grubu oluşturuyor.

Pakistan'da uyuşturucu kullanımına ilişkin araştırmalara göre yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 5,8'i son 12 ay içerisinde uyuşturucu kullanırken yaklaşık 4,1 milyon kişi bağımlılık düzeyinde madde kullanıcısı olarak değerlendiriliyor.

Ülkede tütün kullanımına ilişkin en güncel resmi veri olan GATS 2024 araştırmasına göre 15 yaş üzerindeki nüfusta tütün kullanım oranı yaklaşık yüzde 16 seviyesinde.

WHO verilerine göre kişi başına yıllık alkol tüketimi oldukça düşük görünmekle birlikte, alkol kullanan sınırlı nüfus içerisinde yüksek riskli kullanım dikkat çekiyor.