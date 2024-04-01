Pakistan'da Militan Saldırısında 2 Asker Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde militanların bomba imha ekibine yönelik saldırısında 2 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.
Dawn gazetesindeki habere göre, Belucistan'ın Gwadar bölgesinde militanlar, Akra Kaur Barajı'nın çevresindeki mayınları temizleyen bomba imha ekibine saldırı düzenledi.
Saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi, 4 asker yaralandı.
Saldırıyı üstlenen olmadı.
İslamabad merkezli Araştırma ve Güvenlik Çalışmaları Merkezinin (CRSS) yayımladığı rapora göre, 2024'ün ilk çeyreğinde ülke genelinde en çok terör olayının görüldüğü eyaletler, Belucistan ve Hayber Pahtunhva oldu.
Bu yılın ilk çeyreğinde Hayber Pahtunhva ve Belucistan'da düzenlenen 200 terör saldırısında 281 sivil ve güvenlik gücü yaşamını yitirdi. Pakistanlı güvenlik kuvvetlerinin düzenlediği 48 terörle mücadele operasyonunda da 151 militan etkisiz hale getirildi.
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