Pakistan'da minibüs kazasında 13 kişi hayatını kaybetti

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İSLAMABAD, 19 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinde bir minibüsün hendeğe yuvarlanması sonucu en az 13 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Polisin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Khushab ilçesinin Penç Peer kasabası yakınlarında bir minibüs yoldan çıkarak hendeğe yuvarlandı. Hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtildi.

Polis, aşırı hız yapan minibüs şoförünün keskin virajı alırken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi.

Kurtarma ekipleri ve yerel gönüllüler bölgeye giderek hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerine ve yaralılara ulaştı. Yakınlardaki bir hastaneye sevk edilen yaralılardan en az ikisinin durumunun kritik.