Pakistan'da minibüs kazasında 13 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da minibüs kazasında 13 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinde bir minibüsün hendeğe yuvarlanması sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Kazada kadın ve çocukların da olduğu belirtildi. Polis, aşırı hız yapan minibüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Kurtarma ekipleri ve yerel gönüllüler olay yerine giderek hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerine ve yaralılara ulaştı.

19.05.2024 09:56
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İSLAMABAD, 19 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinde bir minibüsün hendeğe yuvarlanması sonucu en az 13 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Polisin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Khushab ilçesinin Penç Peer kasabası yakınlarında bir minibüs yoldan çıkarak hendeğe yuvarlandı. Hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtildi.

Polis, aşırı hız yapan minibüs şoförünün keskin virajı alırken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi.

Kurtarma ekipleri ve yerel gönüllüler bölgeye giderek hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerine ve yaralılara ulaştı. Yakınlardaki bir hastaneye sevk edilen yaralılardan en az ikisinin durumunun kritik.

Kaynak: Xinhua

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