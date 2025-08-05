Pakistan'da Muson Yağmurları Can Alıyor

İSLAMABAD, 5 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'da 26 Haziran'dan bu yana yağmur nedeniyle meydana gelen olaylarda en az 302 kişi hayatını kaybederken, 727 kişi de yaralandı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada ülkenin çeşitli bölgelerinde etkisini sürdüren şiddetli muson yağmurları nedeniyle son 24 saat içinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ülkenin doğusundaki Pencap eyaleti, 163 can kaybı ve 579 yaralıyla en fazla etkilenen eyalet olurken, kuzeybatıdaki Hayber Pahtunhva eyaletinde ise 71 kişi hayatını kaybetti, 86 kişi de yaralandı.

5-10 Ağustos tarihleri arasında ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde şiddetli muson yağmurlarının beklendiği uyarısında bulunan yetkililer, eyalet yönetimlerine yağışlar devam ederken yardım operasyonları yürütme ve riskli bölgeleri yakından izleme çağrısında bulundu.