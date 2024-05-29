Pakistan'da otobüs vadiye düştü: En az 28 kişi öldü - Son Dakika
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Pakistan'da otobüs vadiye düştü: En az 28 kişi öldü

Pakistan\'da otobüs vadiye düştü: En az 28 kişi öldü

Pakistan'ın güneybatısında Turbat'tan Quetta'ya giden bir yolcu otobüsü Washuk ilçesi yakınlarında vadiye düştü. Kazada en az 28 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ciddi.

29.05.2024 11:47
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Pakistan'ın güneybatısında yolcu otobüsünün vadiye düşmesi sonucu en az 28 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Polis yetkilisi Asghar Ali basına yaptığı açıklamada, Belucistan eyaletine bağlı Turbat'tan Quetta kentine giden yolcu otobüsünün, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Washuk ilçesi yakınlarında vadiye düştüğünü söyledi. Polis, kazada en az 28 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını belirtti.

BAZI YARALILARIN DURUMU AĞIR

Sağlık kuruluşlarına sevk edilen yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi. Başbakan Şahbaz Şerif, kazaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, can kayıplarından üzüntü duyduğunu belirterek, yaralılara gereken tedavilerin yapılacağını kaydetti.

Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde de 3 Mayıs'ta otobüsün vadiye düşmesi sonucu 20 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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