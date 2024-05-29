Pakistan'da otobüs kazasında 28 kişi hayatını kaybetti

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İSLAMABAD, 29 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Washuk ilçesinde Çarşamba sabahı meydana gelen bir otobüs kazasında en az 28 kişi hayatını kaybederken, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Yerel polis Xinhua'ya yaptığı açıklamada, ilçenin Bismia bölgesinde 50'yi aşkın yolcu taşıyan bir otobüsün uçuruma yuvarlandığını ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 28 kişinin öldüğünü bildirdi.

Polis ve kurtarma ekipleri olay yerine intikal ederek, cansız bedenleri ve yaralıları yakındaki bir hastaneye nakletti.

Sağlık görevlileri, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olması nedeniyle ölü sayısının daha da artabileceğinden endişe ediyor.

Polise göre, hafif yaralanan bazı yolcular, Turbat kentinden ülkenin güneybatısındaki eyalet başkenti Quetta'ya gitmekte olan otobüsün aşırı hız yaparken lastiğinin patladığını aktardı.