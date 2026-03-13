Pakistan'da polis aracında patlama: 7 ölü - Son Dakika
Pakistan'da polis aracında patlama: 7 ölü

Pakistan\'da polis aracında patlama: 7 ölü
13.03.2026 14:38
Hayber Pahtunhva'da polis aracının yakınında meydana gelen patlamada 7 polis memuru hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis aracının yakınında meydana gelen patlamada en az 7 polis memurunun hayatını kaybettiği bildirildi. Pakistan'ın Geo News kanalının haberine göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Lakki Marwat bölgesinde bir polis aracının yakınında patlama meydana geldi.  Polis sözcüsü, patlama sırasında 6 polis memurunun olay yerinde hayatını kaybettiğini, yaralı bir polis memurunun ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi. Sözcü, patlamanın ardından güvenliği sağlamak ve önlemleri artırmak için ek polis birliklerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor. İslamabad, Pakistan Talibanının (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor. Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da polis aracında patlama: 7 ölü - Son Dakika

SON DAKİKA: Pakistan'da polis aracında patlama: 7 ölü - Son Dakika
