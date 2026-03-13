Pakistan\'da polis aracında patlama: 7 ölü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis aracının yakınında meydana gelen patlamada en az 7 polis memurunun hayatını kaybettiği bildirildi. Pakistan'ın Geo News kanalının haberine göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Lakki Marwat bölgesinde bir polis aracının yakınında patlama meydana geldi. Polis sözcüsü, patlama sırasında 6 polis memurunun olay yerinde hayatını kaybettiğini, yaralı bir polis memurunun ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi. Sözcü, patlamanın ardından güvenliği sağlamak ve önlemleri artırmak için ek polis birliklerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor. İslamabad, Pakistan Talibanının (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor. Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.