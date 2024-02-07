Pakistan'da seçim öncesi bombalı saldırılar: 25 ölü, 38 yaralı - Son Dakika
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Pakistan'da seçim öncesi bombalı saldırılar: 25 ölü, 38 yaralı

Pakistan\'da seçim öncesi bombalı saldırılar: 25 ölü, 38 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yarın yapılacak seçimlerden önce milletvekili adaylarını hedef alan bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti, en az 38 kişi yaralandı. Saldırılar, Belucistan'ın Pişin ve Killa Saifullah bölgelerinde gerçekleşti. Seçim öncesi terör olaylarında artış gözleniyor.

07.02.2024 12:13
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yarın yapılacak seçimlerden önce milletvekili adaylarını hedef alan bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti, en az 38 kişi yaralandı.

Geo News televizyonundaki habere göre, Belucistan'ın Pişin bölgesinde bağımsız milletvekili adayı Asfandiyar Han Kakar'ın ofisinin önünde bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, 15 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı.

Saldırı düzenlendiği sırada Asfandiyar Han Kakar'ın ofisinde olmadığı belirtiliyor.

10 kişi öldü

Belucistan'ın Killa Saifullah bölgesinde ise İslam Uleması Cemiyeti Partisinin (JUI-F) binasına yönelik bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda, 10 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Yetkililer, JUI-F Belucistan Başkanı Mevlana Abdul Vasay'ın saldırıdan yara almadan kurtulduğunu kaydetti.

Pakistan'da yarın yapılacak genel seçim ve eyalet seçimleri öncesi Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerindeki terör olaylarında artış gözleniyor.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde 31 Ocak'ta eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ile ilişkili bağımsız milletvekili adayı Rehan Zeb Han'a silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda Rehan Zeb Han yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Belucistan eyaletinin Çaman bölgesinde ise Ulusal Halk Partisi (ANP) üyesi bir siyasetçi, Seçim Komisyonu ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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