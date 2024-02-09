Pakistan\'da Seçim Sürecini Sabote Etmek Amacıyla 51 Terör Saldırısı Gerçekleştirildi

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İSLAMABAD, 9 Şubat (Xinhua) -- Pakistan Ordusu, seçim sürecini sekteye uğratmak amacıyla Pakistan'ın farklı bölgelerinde 51 terör saldırısı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Pakistan ordusunun medya kanadı olan Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) tarafından Perşembe gecesi yapılan açıklamada, çoğunlukla ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva ve güneybatıdaki Belucistan eyaletlerinde meydana gelen saldırılarda 10'u güvenlik güçleri ve kolluk kuvvetleri personeli olmak üzere 12 kişinin öldüğü, 39 kişinin de yaralandığı belirtildi.

ISPR, "137.000 ordu personeli ve sivil silahlı kuvvetlerin seçilen yaklaşık 6.000 en hassas oy verme merkezinde ve 7.800'den fazla hızlı müdahale gücü ekibinde konuşlandırılmasıyla, halk için güvenli ve emniyetli bir ortam sağlandığını" bildirdi.

Açıklamada, çeşitli operasyonlar sırasında beş teröristin de öldürüldüğü belirtildi.