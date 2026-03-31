Pakistan'da Şiddetli Yağışlar 11 Can Aldı - Son Dakika
Pakistan'da Şiddetli Yağışlar 11 Can Aldı

31.03.2026 10:42
Hayber Pahtunhva eyaletinde yoğun yağışlar sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi, yollar kapandı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, eyalet genelinde etkili olan sağanak yağış, yerleşim yerlerini su altında bırakırken yolların kapanmasına neden oldu.

Kurtarma ekipleri, şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle 11 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını bildirdi.

Eyaletin bazı bölgelerinde ağaçların devrildiği ve altyapının zarar gördüğünü açıklayan yetkililer, bölgede devam eden yağışların heyelanlara yol açtığını ve birçok ana yolun ulaşıma kapandığını belirtti.

Şiddetli yağışların etkisiyle Swat bölgesinde bazı dere ve akarsuların taşarak su baskınlarına yol açtığı, Mingora şehrinde su seviyesinin yükselmesinin endişeye neden olduğu ifade edildi.

Yoğun kar yağışı ve çığ nedeniyle Kalam ile Mahodand Gölü arasındaki yol kapanırken yüzlerce araç burada mahsur kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, eyalet genelinde yağışların devam edeceği ve yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da Şiddetli Yağışlar 11 Can Aldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Pakistan'da Şiddetli Yağışlar 11 Can Aldı - Son Dakika
