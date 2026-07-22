Pakistan'da Şiddetli Yağışlar: 13 Ölü, 37 Yaralı - Son Dakika
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Pakistan'da Şiddetli Yağışlar: 13 Ölü, 37 Yaralı

22.07.2026 12:27
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Pakistan'da son 24 saatteki şiddetli yağışlar 13 kişinin ölümüne, 37 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle son 24 saatte 13 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Punjab Acil Servisi 1122 Sözcüsü Muhammed Faruk, eyaletin farklı bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Faruk, şiddetli yağışlar dolayısıyla meydana gelen kaza, çatı çökmesi ve boğulma vakalarında 8 kişinin öldüğünü, 37 kişinin yaralandığını belirtti.

Yerel basındaki haberlere göre de Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Güney Veziristan bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu çatısı çöken bir evde bulunan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Gujarat eyaletinde ise 1 kişi şiddetli yağışlar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ulusal Afet Yönetim Kurumu Pakistan genelinde 21-24 Temmuz tarihlerinde ani sel ve heyelanlara karşı uyarı yayımlamıştı.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da Şiddetli Yağışlar: 13 Ölü, 37 Yaralı - Son Dakika

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