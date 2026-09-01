Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Eğitimi Durdurdu - Son Dakika
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Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Eğitimi Durdurdu

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İslamabad ve Rawalpindi'deki okullarda şiddetli yağışlar nedeniyle eğitime ara verildi.

Pakistan'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle birçok bölgede su seviyelerinin tehlikeli boyuta çıkması üzerine başkent İslamabad ve Rawalpindi kentindeki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Geo News kanalının haberine göre, Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD), ülkenin birçok bölgesinde şiddetli yağış kaydedildiğini belirtti.

Rawalpindi bölge yetkilisi Nadeem Nasir, yağış sebebiyle ilgili birimlerin yüksek alarm durumuna geçirildiğini aktardı.

Pakistan Su ve Sanitasyon Kurumu, şiddetli yağışlar nedeniyle Nullah Lai bölgesindeki su toplama havzalarında "acil durum" ilan edildiğini açıkladı.

İslamabad ve Rawalpindi'deki okul ve eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken okulların ne zaman açılacağına dair bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

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