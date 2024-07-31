Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 25 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 25 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın kuzeybatısı ve güneydoğusunda meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti. Yağışlar sonucunda Hayber Pahtunhva eyaletinde birçok ev hasar gördü ve bir köprü çöktü. Ayrıca Sindh eyaletinde de 3 kişi hayatını kaybetti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Ulusal Afet Yönetim Ajansı'na gerekli tedbirlerin alınması talimatını verdi.

31.07.2024 12:31
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Pakistan'ın kuzeybatısı ve güneydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı afet nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti.

Dawn gazetesinin haberine göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli yağıştan dolayı çok sayıda ev hasar gördü.

Bölgeyi vuran afette çok kişi yaralandı, eyaletteki bazı evler hasar gördüğü ve 22 kişi yaşamını yitirdi.

Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kaghan bölgesinde ise bir köprünün şiddetli yağış sebebiyle çökmesi üzerine Kaghan Vadisi'nde binlerce turist mahsur kaldı.

Sindh eyaletini de etkisi altına alan şiddetli yağışlarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan Başbakanı Şerif, Ulusal Afet Yönetim Ajansı'na talimat verdi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkede etkili olan muson yağmurlarının vereceği hasara karşı gerekli tüm tedbirlerin alınması için Ulusal Afet Yönetim Ajansı'na (NDMA) talimat verdi.

Şerif ayrıca, şiddetli yağıştan etkilenen yolların hızlıca onarılması yönünde de talimat verirken bölge yetkilileriyle koordinasyonun artırılması gerektiğini söyledi.

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara neden oluyor.

Kaynak: AA

Pakistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 25 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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