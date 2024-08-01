Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 35 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 35 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın kuzeyinde son 48 saatte meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskınları yaşandı. Hayber Pakhtunkhwa eyaletindeki seller evlere ve köprülere ciddi hasar verirken, 35 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca yağışlar toprak kaymalarına da yol açtı. Bölgede meydana gelen kazalarda ise 15 kişi yaralandı. Ülke genelinde sağanak yağış ve sel uyarısı yapılırken, yetkililer gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

01.08.2024 10:23
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Pakistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların sebep olduğu sel ve su baskınları nedeniyle son 48 saatte 35 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer, ülkenin kuzeybatı sınırındaki Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde etkisini gösteren şiddetli yağışların yol açtığı sellerin bölgedeki evler ile köprülere ciddi hasar verdiğini bildirdi.

Sel ve su baskınlarından dolayı ilk belirlemelere göre son 2 günde 35 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, yağışların aynı zamanda toprak kaymalarına da neden olduğunu kaydetti.

Yetkililer, yağışların etkili olduğu eyaletin farklı bölgelerinde meydana gelen kazalarda da 15 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bölge sakinlerinden Israr Ahmad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, durumun çok ciddi ve altyapıdaki hasarın oldukça fazla olduğunu söyledi.

Ülke genelinde sağanak yağış ve sel uyarısı

Pakistan Meteoroloji Departmanından yapılan açıklamada, yarın ile 6 Ağustos arasında ülke genelinde sağanak ve sel uyarısında bulunuldu.

Ulusal Afet Yönetimi Kurumunun açıklamasında yetkililerden gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 35 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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