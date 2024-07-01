Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 8 Kişi Hayatını Kaybetti

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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti.

Dawn gazetesinin haberine göre, Belucistan'ın çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağışların etkili olduğu Barkhan bölgesinde bir evin çatısının çökmesi sonucu 3 kişi öldü.

Yağışların yol açtığı afet ve kazalarda Defa Bugti bölgesinde 3, Huzdar ve Jhal Magsi'de birer kişi yaşamını yitirdi.

Yağışlar nedeniyle Hayber Pahtunhva ile Belucistan'ı birbirine bağlayan N-70 kara yolu trafiğe kapandı.

Süleyman Sıradağları'nda meydana gelen toprak kayması nedeniyle Zob ile Dera İsmail Han bölgeleri arasındaki kara yolunda da trafik akışı durdu. Yüzlerce yolcu otobüsü, otomobil ve tır bölgede mahsur kaldı.

Yetkililer, trafikte mahsur kalanlara gıda malzemeleri temin edildiğini ve yolların açılması için çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara neden oluyor.

Pakistan'da 2022'deki sel felaketinde 1739 kişi yaşamını yitirmişti. Hükümet, selin ülkeye maliyetinin 30 milyar dolardan fazla olduğunu açıklamıştı.