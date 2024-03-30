Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu 8 kişi öldü, 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu 8 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yağışlar nedeniyle evlerin çatıları çöktü, sel meydana geldi ve bazı yollar kapandı. Üçü aynı aileden olan 8 kişinin sel ve diğer olaylarda hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca 2 çocuğun selde kaybolduğu bildirildi. Hayber-Pahtunhva eyaletinde 2 Mart'ta yaşanan benzer bir olayda ise yaklaşık 30 kişi hayatını kaybetmişti.

30.03.2024 22:41  Güncelleme: 22:47
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Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle 8 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Yerel afet yönetim yetkilisi Anwar Shahzad, Hayber-Pahtunhva eyaletinin bazı bölgelerinde şiddetli yağış nedeniyle evlerin çatılarının çöktüğü, sel meydana geldiği ve bazı yolların kapandığını açıkladı.

Shahzad, çoğunluğu çocuk 8 kişinin şiddetli yağış kaynaklı sel ve diğer olaylarda hayatını kaybettiğini belirtti.

Eyalette sel ve çatı çökmesi sonucu 12 kişinin de yaralandığını vurgulayan Shahzad, 2 çocuğun ise selde kaybolduğu bilgisini paylaştı.

Shahzad, ölenlerden üçünün aynı aileden 3 ila 7 yaşlarındaki kardeşler olduğunu kaydetti.

Yetkililer, güvenlik önlemleri nedeniyle bölgedeki bazı yolların kapatıldığını duyurdu.

Hayber-Pahtunhva eyaletinde 2 Martta şiddetli yağışların etkisiyle bazı evlerin çatılarının çökmesi, bazı evlerin de heyelan nedeniyle toprak altında kalması sonucu yaklaşık 30 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Pakistan, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu 8 kişi öldü, 12 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu 8 kişi öldü, 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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