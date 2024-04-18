Pakistan\'da Şiddetli Yağışlar ve Yıldırım Düşmesi Sonucu 71 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel

BELUCİSTAN, 18 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'da şiddetli yağışlar ve yıldırım düşmesi, ülkenin çeşitli bölgelerinde can ve mal kayıplarına yol açtı.

Pakistanlı bir yetkilinin Çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, söz konusu afetler Cumartesi gününden bu yana 71 kişinin ölümüne ve 67 kişinin yaralanmasına neden oldu.