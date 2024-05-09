Pakistan'da silahlı saldırı: 7 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Pakistan'da silahlı saldırı: 7 ölü, 1 yaralı

Pakistan\'da silahlı saldırı: 7 ölü, 1 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Gwadar bölgesinde, kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısı sonucu 7 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Saldırıyı üstlenen bulunmazken, Belucistan eyaletindeki ayrılıkçı silahlı grupların, yıllardır Pencap eyaletinden gelen işçilere saldırarak onları eyaletten gitmeye zorladığı belirtiliyor. Pakistan güvenlik güçleri saldırganları bulmak için harekete geçti.

09.05.2024 14:42  Güncelleme: 14:53
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Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Gwadar bölgesinde, kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısı sonucu 7 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Dawn gazetesinin haberine göre, Kıdemli Polis Başmüfettişi Zohaib Muhsin, Gwadar bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı saldırganların, Pencap eyaletinden gelen berberlerin kaldıkları eve girerek üzerlerine ateş açtıklarını bildirdi.
Muhsin, gece düzenlenen silahlı saldırıda berberlik yapan 7 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığını belirterek polisin, saldırganları bulmak için harekete geçtiğini söyledi.
Saldırıyı üstlenen bulunmazken Belucistan eyaletindeki ayrılıkçı silahlı grupların, yıllardır Pencap eyaletinden gelen işçilere saldırarak onları eyaletten gitmeye zorladığı belirtiliyor.
Polis, saldırının berberlerin meslekleriyle alakalı olmadığını duyurdu.
Belucistan eyaleti Başbakanı Sarfraz Bugti de Gwadar'daki berberlerin öldürülmesini kınayarak durumun "apaçık terörizm" olduğunu ifade etti.
Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Bugti, ailelere gerekli tüm desteğin sağlanacağını bildirdi.
Bugti, "teröristlerin" izinin sürüleceğini ve gerekli güçlerin kullanılacağını belirterek "Pakistanlıların akan her bir damla kanının hesabının sorulacağını" vurguladı.
Öte yandan Ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), 13 Nisan'da Belucistan'daki bir otoyolda durdukları otobüsteki Pencap'tan gelen 9 kişiyi öldürmüştü.
Belucistan'da ayrılıkçı hareketler onlarca yıldır faaliyet gösteriyor
2000'de kurulan Belucistan Kurtuluş Ordusu, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor. BLA, bu sebeple Pakistan güvenlik güçlerini, emniyet mensuplarını ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
Pakistan'ın en büyük eyaleti Belucistan, ülkede yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge olarak öne çıkıyor.
Eyalet, onlarca yıldır İslamabad yönetimiyle savaşan ayrılıkçı hareketlerin de merkezi konumunda bulunuyor.
İsyancılar, bölge halkının Belucistan'ın zengin yer altı kaynaklarından adil şekilde faydalanamadığını savunuyor.

Kaynak: AA

Belucistan Eyaleti, Pakistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da silahlı saldırı: 7 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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