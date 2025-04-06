Pakistan'da Sondaj Kuyusu Yangını Sürüyor

- Pakistan'da sondaj kuyusunda 29 Mart'ta başlayan yangın söndürülemiyor

KARAÇİ - Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Korangi Creek kasabasında 29 Mart'ta gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sırasında bin 200 metre derinliğindeki kuyuda başlayan yangın hala söndürülemedi.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sırasında yangın çıktı. Karaçi kentine bağlı Korangi Creek kasabasında 29 Mart'ta gerçekleştirilen yer altı suları için yapılan sondaj çalışmaları sırasında bin 200 metre derinliğindeki kuyuda başlayan yangına müdahale sürerken, alevler 8 gündür kontrol altına alınamadı.

Su örneklerinde sağlık için tehlikeli maddeler bulundu

Yangını söndürme çabaları, dün etkili olan şiddetli sıcaklık nedeniyle durdurulurken, Yetkililer, yer altı rezervuarındaki gazın türünü ve miktarını belirlemek için bölgeden su ve kum örnekleri toplandığını bildirdi. Yetkililer, ilk kimyasal analizlere göre yangın alanından toplanan su örneklerinde sağlık için tehlikeli olan benzen, toluen ve tetrakloroetan maddelerinin yüksek seviyede bulunduğunu aktardı.

Yangın sıkışmış gazlar nedeniyle büyüme riski taşıyor

İtfaiye Müdürü Humayun Khan, yangının şiddetinin ve yer altı suyunun kaynamasının azaldığını belirtti. Khan, normal şartlar altında bu yangının bir saat içinde kontrol altına alınabileceğini, ancak yangının sıkışmış gazlar nedeniyle daha da büyüme riski taşıdığını ifade etti.