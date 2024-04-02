Pakistan'da terör saldırısında hayatını kaybeden Çin vatandaşları için anma töreni düzenlendi

RAWALPİNDİ, 2 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'ın Rawalpindi kentindeki Nur Khan hava üssünde bir terör saldırısında hayatını kaybeden Çin vatandaşları için düzenlenen anma törenine katılan Çin'in Pakistan Büyükelçisi Jiang Zaidong (ön sırada sağdan altıncı), Pakistanlı yetkililer, Çin Büyükelçiliği'nden diplomatlar ve Pakistan'daki Çinli işletmelerin temsilcileri, 31 Mart 2024.
Terör saldırısında hayatını kaybeden Çin vatandaşları için 31 Mart'ta Pakistan'daki Nur Khan hava üssünde bir anma töreni düzenlendi. (Fotoğraf: Inter-Services Public Relations/Xinhua aracılığıyla)
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Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde gerçekleşen saldırıda, Hint Restaurantı önüne atılan el bombası nedeniyle iş yerlerinde hasar meydana geldi. Patlama anında aracını park ederken sesleri duyan bir kişi olayı anlattı. Mahalle sakinleri ise olayın korkutucu olduğunu belirtti.
Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, süt ve süt ürünleri üreten bir firmada yapılan denetimde, sağlıksız koşullarda depolanan ve insan sağlığını tehlikeye atacak 1 ton 432 kilo son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk peynir ele geçirildi. Ele geçirilen peynirler imha edilmek üzere muhafaza altına alındı ve işletmeye yasal yaptırımlar uygulandı.
Kocaeli Valiliği, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacının duyulduğunu bildirdi. Valilik açıklamasında, adli kontrol tedbirleri kapsamında polis merkezine gelen bir kişinin saldırgan tavırlar sergileyerek güç kullanılarak muhafaza altına alındığı ve daha sonra gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca, kişinin alkollü olduğu ve daha önce de çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu ifade edildi. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.
Kocasinan Belediye Başkanı ve AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, ikinci dönemine 74 bin 231 oy alarak başladı. Kocasinan ilçesindeki seçim sonuçlarına göre, Çolakbayrakdar'ın oy sayısı diğer adayların üzerinde çıktı.
Kırıkkale'de gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde 3 bin 383 kişi ve 1015 araç sorgulandı. Denetimlerde çevreye rahatsızlık veren 70 araca ceza yazılırken, yapılan aramalarda bıçak, 5,8 gram sentetik uyuşturucu ve 14 sentetik hap ele geçirildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Özesentepe Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimlerinde Şerife Ak, iki erkek rakibini geride bırakarak muhtar seçildi. 189 kişinin yaşadığı mahallede 130 seçmenin 117'si oy kullandı ve Şerife Ak, kullanılan oyların %50'sini alarak muhtarlık görevine seçildi. Evli ve üç çocuk annesi olan Ak, kadınların yönetimde söz sahibi olmasının önemine vurgu yaparak, diğer kadınlara da örnek olduğunu belirtti.
İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'ta bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulundu. Vali Gül, yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını ve itfaiyenin çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Tadilat yapılan binada hayatını kaybedenlerin tedavilerinin hastanelerde devam ettiğini ifade eden Gül, patlama ihtimaline ilişkin ise bilgi olmadığını söyledi.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yapılan seçimlerde AK Parti ve CHP adayı eşit oy alınca seçimin kazananı bugün yapılan kura çekimiyle belirlendi. AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu başkan oldu. Seçim sonuçlarına göre Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla kura çekimi yapıldı ve Azizoğlu seçimin galibi oldu.
Niğde'nin Aktaş beldesinde belediye başkanı seçilen 24 yaşındaki Kamber Türkmen, Türkiye'nin en genç belediye başkanları listesinde ilk sıralarda yerini aldı. Türkmen, gençlerin enerjik ve hevesli olduğunu vurgulayarak, halkın teveccühünü kazandıklarını belirtti.
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Batman Üniversitesi ve Batman Renkli Eller Otizm Derneği Özel Eğitim Okulları tarafından düzenlenen etkinliğe, üniversite rektörü, dernek başkanı ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte resim sergisi ve piyano resitali gerçekleştirildi. Rektör, evlatlara ve öğretmenlere desteklerini ifade etti.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 16 yaşındaki Muhammed Bavli'nin kaybolması üzerine ailesi durumu yetkililere bildirdi. Bavli'nin son olarak Dicle Nehri kenarında görüldüğü tespit edildi ve Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi tarafından nehirde arama çalışması başlatıldı. Bavli'nin bulunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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