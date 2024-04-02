Pakistan'da terör saldırısında hayatını kaybeden Çin vatandaşları için anma töreni düzenlendi

Kocaeli Valiliği, İhbarla İlgili Doğru Bilgilendirme Yaptı

Kocaeli Valiliği, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacının duyulduğunu bildirdi. Valilik açıklamasında, adli kontrol tedbirleri kapsamında polis merkezine gelen bir kişinin saldırgan tavırlar sergileyerek güç kullanılarak muhafaza altına alındığı ve daha sonra gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca, kişinin alkollü olduğu ve daha önce de çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu ifade edildi. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.