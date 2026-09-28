Pakistan'da trafik polislerini taşıyan araca saldırıda 3 polis öldü, 2 kişi yaralandı

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde, trafik polislerini taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis yaşamını yitirdi.

Dawn gazetesinin haberine göre yetkililer, eyalete bağlı Tank bölgesinde, silahlı saldırganların, trafik polislerinin içinde olduğu araca ateş açtığını belirtti.

Yetkililer, saldırıda araçtaki 3 polisin hayatını kaybettiğini, o sırada yoldan geçen 2 kişinin yaralandığını ifade etti.

Saldırganların olay yerinden kaçtığını aktaran yetkililer, saldırıyı henüz üstlenen olmadığını kaydetti.

Hayber Pahtunhva eyaletinde polis kontrol noktasına 26 Eylül'de bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun" (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.