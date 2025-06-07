Pakistan'da Tüp Patlaması: 6 Ölü, 2 Yaralı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, tüp patlayan evin çatısının çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre Hayber Pahtunhva eyaletinin Mardan bölgesindeki bir evde tüp patladı.

Bölge yetkilileri, patlamada iki katlı evin çatısının çöktüğünü bildirdi.

Çatının çökmesi sonucu oluşan enkazda 6 kişinin öldüğünü açıklayan yetkililer, 2 kişinin ağır yaralandığını kaydetti.

Yetkililer, 7 saat süren arama kurtarma çalışmalarında 8 kişinin ise enkazdan kurtarıldığını duyurdu.