Pakistan'da yaşayan Türk vatandaşları, ramazanda ihtiyaç sahiplerine 1000 koli erzak dağıtacak.

Aksaray'da Jandarma Ekipleri Yolcu Otobüslerini Denetliyor

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, yolcu otobüslerinin karıştığı kazaların önlenmesi ve can kaybının önüne geçilmesi amacıyla sıkı denetimler yapıyor. Denetimlerde lastik kullanımı, yetki belgeleri, psiko teknik değerlendirme raporu, SRC belgesi ve yedek şoför gibi konular kontrol ediliyor. Ayrıca otobüste seyahat eden yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığı da denetleniyor.