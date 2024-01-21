Pakistan\'da yoğun sis nedeniyle son 10 günde 42 çocuk zatürreden öldü

- Pakistan'da yoğun sis

Pencap'ta son 10 günde 42 çocuk zatürreden öldü

LAHOR - Pakistan'ın Pencap eyaletinde etkisini arttıran sis nedeniyle son 10 günde 42 çocuk zatürre nedeniyle hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde görülen yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor. Eyaleti etkisi atlına alan sis nedeniyle zatürre vakalarında artış görülüyor. Pencap eyaletinde son 10 günde 42 çocuk zatürre nedeniyle hayatını kaybetti.

Pencap Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, zatürre vakalarında ciddi artış gözlemlendiği ve yüzlerce çocuğun zatürre tedavisi gördüğü kaydedildi. Dün 668 zatürre vakasının tespit edildiği kaydedilen açıklamada eyalet genelinde zatürre vakasının 7 bin 700'e yükseldiği aktarıldı.