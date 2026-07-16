Pakistan'dan ABD ve İran'a Barış Çağrısı - Son Dakika
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Pakistan'dan ABD ve İran'a Barış Çağrısı

16.07.2026 16:50
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Pakistan, ABD ve İran'a şiddeti durdurup müzakerelere yeniden başlamaları için çağrıda bulundu.

Pakistan, ABD ve İran'a "şiddeti sona erdirmeleri ve teknik düzeydeki görüşmelere yeniden başlamaları" çağrısında bulundu.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, başkent İslamabad'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesinin arabuluculuğunda ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad Mutabakatı'nın uygulanmasının "zorluklarla karşı karşıya olduğunu" belirtti.

Andrabi, bölgede son günlerde devam eden çatışmalara dikkati çekerek, tarafların barış ve istikrarı daha da zedeleyecek adımlardan kaçınması gerektiğini vurguladı.

Pakistan'ın, mutabakat zaptı ile arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan'ın Dışişleri Bakanlıklarınca??????? yayımlanan ortak bildiri doğrultusunda tüm taraflara "şiddeti sona erdirmeleri ve teknik düzeydeki görüşmelere yeniden başlamaları" çağrısı yaptığını söyleyen Andrabi, "Tüm tarafların, sorunların çözümünde diyalog ve diplomasi yoluna bağlı kalmasını umuyoruz." dedi.

Andrabi, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolunun diyalog ve diplomasi olduğunu ifade ederek, tüm anlaşmazlıkların müzakere masasında çözüme kavuşturulabildiği değerlendirmesi yaptı.

Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut duruma da değinen Andrabi, seyrüsefer özgürlüğü ve güvenliğinin sürdürülmesinin önemine işaret ederek, bu kapsamda bir an önce normale dönülmesini umduğunu dile getirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ve Tahran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.

İran Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada ise ABD'nin İran'a düzenlediği son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e ulaştığı, yaralı sayısının 300'ü geçtiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'dan ABD ve İran'a Barış Çağrısı - Son Dakika

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