Pakistan'dan ABD'ye Tepki

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Pakistan yönetimi, balistik füze programına ürün tedarik ettikleri gerekçesiyle Çin ve Pakistan menşeli 5 kuruluş ile bir Çin vatandaşına yaptırım uygulama kararına tepki göstererek ABD'nin "çifte standart" uyguladığını savundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, basına yaptığı açıklamada, ABD'nin bu adımını "ön yargılı ve siyasi amaçlı" bir adım olarak gördüklerini belirtti.

ABD'nin yaptırım kararlarının şüpheye dayalı, herhangi bir ihracat kontrol rejimi altında olmayan, genel ögeleri içerdiğini ifade eden Beluç, şöyle konuştu:

"Nükleer silahların yayılmasını önleme normlarına sıkı sıkıya bağlı kaldıklarını ileri süren bazı ülkelerin, kendi kayırdıkları ülkelere ileri askeri teknolojiler için lisanslama şartlarından rahatlıkla feragat ettikleri yaygın olarak bilinmektedir. Böylesi çifte standart ve ayrımcı uygulamalar, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme rejimlerinin güvenilirliğinin altını oymakta, askeri asimetrileri artırmakta ve uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye atmaktadır."

ABD, yaptırım kararı açıklamıştı

ABD, dün Pakistan'ın balistik füze programına ürün tedarik ettikleri gerekçesiyle Çin ve Pakistan menşeli 5 kuruluş ile bir Çin vatandaşına yaptırım uygulama kararı almıştı.

ABD'nin yaptırım kararının kapsamında, Pakistan'ın uzun menzilli balistik füzelerinin geliştirilmesi ve üretiminde yer aldığını değerlendirdiği Pakistan Ulusal Kalkınma Kurumu (NDC) yer alıyor.

NDC'nin, Şahin-3 ve Ebabil dahil olmak üzere büyük çaplı roket motorlarının test edilmesi için ekipman sağladığı bildirilmişti.

Çin kuruluşlarına da yaptırım

ABD, Çin menşeli 3 kuruluşa ve bir Çin vatandaşına uyguladığı yaptırımlara Pakistan merkezli bir diğer kuruluşu da dahil etmişti.

Yaptırım kapsamındaki Çin merkezli firmaların "Hubei Huachangda Intelligent Equipment Company", "Universal Enterprise Limited" ve "Xi'an Longde Technology Development Company Limited", yaptırım uygulanan Çinlinin ise Luo Dongmei olduğu belirtilmişti.

Yaptırım listesine alınan diğer Pakistan merkezli kuruluşun ise "Innovative Equipment" olduğu ifade edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, nisan ayında da Pakistan'ın balistik füze programında kullanılan malzemeleri tedarik ettikleri gerekçesiyle Belarus ve Çin menşeli 4 firma hakkında yaptırım kararı almıştı.