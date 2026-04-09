Pakistan'dan İsrail'e Kınama

ABD-İran arasındaki geçici ateşkes için arabuluculuk yapan Pakistan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, masum insanların hayatına mal olan ve altyapıda tahribata yol açan İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadıklarını belirtti.

İsrail'in eylemlerinin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara zarar verdiğine dikkati çeken Andrabi, uluslararası hukuku ve temel insani ilkeleri açıkça ihlal ettiğini vurguladı.

Pakistan'ın uluslararası toplumu İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığını sona erdirmek için acil ve somut adımlar atmaya çağırdığını ifade eden Andrabi, Pakistan'ın Lübnan hükümeti ile halkıyla dayanışmasını yinelediğini ve Lübnan'ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü, barış ve istikrarını desteklediğini kaydetti.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.