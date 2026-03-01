Pakistan\'dan Kabil\'e Hava Saldırısı

KABİL, 1 Mart (Xinhua) -- Pakistan Hava Kuvvetleri pazar günü yerel saatle 05.40'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı düzenledi.
Saldırı sırasında patlamalar meydana gelirken, Afgan hava savunma unsurları hava hedeflerine ateşle karşılık verdi. Çatışmalar yaklaşık 20 dakika sürdü.
Son günlerde Afganistan ile Pakistan arasında tırmanan askeri gerilim nedeniyle taraflar arasında çok sayıda çatışma yaşandı.
