Pakistan'dan Lübnan'a Barış Çağrısı
Pakistan'dan Lübnan'a Barış Çağrısı

Pakistan\'dan Lübnan\'a Barış Çağrısı
16.04.2026 17:06
Pakistan, Lübnan'daki ateşkes sürecinin önemine vurgu yaparak barış çağrısında bulundu.

İSLAMABAD, 16 Nisan (Xinhua) -- Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, Lübnan'ın Ortadoğu'da devam eden ateşkes sürecinin bir parçası olduğunu ve bu bağlamda değerlendirildiğini söyledi.

Andrabi perşembe günkü haftalık basın toplantısında, "Son iki gündür İsrail-Lübnan sınırında görülen olumlu işaretler umut verici" dedi.

Lübnan'da barışın sağlanmasının ve silahlı çatışmaların sona erdirilmesinin temel önemde olduğunu vurgulayan sözcü, gerginliğin düşürülmesinin, müzakere sürecinin ilerlemesine katkıda bulunabileceğini dile getirdi.

Andrabi, nükleer meselenin de görüşülen kilit önemdeki konular arasında yer aldığını kaydetti.

Pakistan, itidal ve çatışmaların diyalog yoluyla barışçıl şekilde çözüme kavuşturulması çağrısını yineledi.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Pakistan, Lübnan, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
