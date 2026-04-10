Pakistan'dan Lübnan'da Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
Pakistan'dan Lübnan'da Ateşkes Çağrısı

10.04.2026 14:22
Savunma Bakanı Asıf, Başbakan Şerif'in Lübnan'da ateşkes için çaba gösterdiğini açıkladı.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in " Lübnan'da ateşkesin sağlanması için çaba gösterdiğini" belirtti.

Savunma Bakanı Asıf, yerel televizyon kanalı ABN'ye verdiği demeçte, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'a saldırdığını söyledi.

Şerif'in, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile görüştüğünü aktaran Asıf, Lübnan'ın ABD-İran arasındaki geçici ateşkesin daha geniş kapsamda bir parçası olduğunu ifade etti.

Asıf, gerginliği azaltmak için diplomatik çabaların sürdüğünü belirterek, bu süreçte İsrail'i bir "engelleyici" olarak nitelendirdi.

Şerif'in "Lübnan'da ateşkesin sağlanması için çaba gösterdiğini" kaydeden Asıf, insanların yakında iyi haberler alacağını umduğunu söyledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının yaptığı son açıklamaya göre, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1888 kişi hayatını kaybetmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'dan Lübnan'da Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

“Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı“ iddialarına yalanlama "Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı" iddialarına yalanlama
Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
Ankara’daki NATO Zirvesi Çekya’yı karıştırdı Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi Ankara'daki NATO Zirvesi Çekya'yı karıştırdı! Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Edirne’deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada Edirne'deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti

15:27
Süper Lig devinden Van Dijk bombası
Süper Lig devinden Van Dijk bombası
14:27
Infantino’dan bomba Türkiye tezahüratı Salonda alkış tufanı koptu
Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu
14:24
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
14:04
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
13:45
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı Esra Erol’daki Derya Çapar’ın son hali şaşırttı
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı
13:14
İstanbul’da dolu yağışı Ortalık beyaza büründü
İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
SON DAKİKA: Pakistan'dan Lübnan'da Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
