Pakistan'dan Suudi Arabistan'a koşulsuz güvenlik taahhüdü - Son Dakika
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Pakistan'dan Suudi Arabistan'a koşulsuz güvenlik taahhüdü

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Pakistan Ordu Sözcüsü Ahmed Şerif Chaudhry, İslamabad'ın Riyad'ın güvenliğine yönelik taahhütlerinin "koşulsuz" olduğunu ve Suudi Arabistan'ı savunmak için "her türlü çabayı" göstereceklerini vurguladı. Açıklama, Yemen'deki Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırılarını yoğunlaştırdığı dönemde geldi.

Pakistan Ordu Sözcüsü Ahmed Şerif Chaudhry, Pakistan'ın Suudi Arabistan'ı savunmak için "her türlü çabayı" göstereceğini belirterek, İslamabad'ın Riyad'ın güvenliğine olan taahhütlerinin "koşulsuz" olduğunu vurguladı.

Arab News'e verdiği mülakatta Chaudhry, Yemen'deki Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Chaudhry, "Pakistan, hem diplomatik hem de fiili olarak Suudi Arabistan'ın yanında yer almaktadır. ve 'fiili' kelimesini özellikle vurgulamak isterim. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin ve Suudi Arabistan'ın güvenliği için her türlü çabayı göstereceğiz. Suudi kardeşlerimizin talep ettiği ve ihtiyaç duyduğu her türlü çabayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Pakistan halkının, Suudi Arabistan'daki kardeşleri ile omuz omuza durduğuna işaret eden Chaudhry, "Kısacası, biz buradayız ve Suudi Arabistan'ı her türlü saldırıya karşı savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Taahhüdümüzü sarsacak hiçbir şey yoktur"

Chaudhry, Pakistan'ın Suudi Arabistan ve bölge ülkeleri ile sürekli temas halinde olduğuna dikkati çekerek, konunun müzakere yoluyla barışçıl bir çözüme kavuşturulması için "son derece ciddiyetle ve samimiyetle" çalıştıklarını kaydetti.

Sözcü Chaudhry, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Suudi Arabistan'ın güvenliğine olan taahhüdümüz koşulsuz. Bu taahhüt, Pakistan halkı ile Suudi Arabistan halkı arasında, her iki ülkenin siyasi ve askeri liderleri arasında var olan köklü, tarihi ve kopmaz bir bağdan kaynaklanmakta. Dolayısıyla bizi hiçbir şey durduramaz. Hiçbir şey önümüze engel olamaz. Taahhüdümüzü sarsacak hiçbir şey yoktur. Bu nedenle, ne gerekirse, ne istenirse, bunun için her türlü çabayı göstereceğiz."

Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları

Yemen'deki Husiler, son günlerde Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırılarını yoğunlaştırdı. Husiler, 16 Eylül'de Suudi Arabistan'ın Yanbu kentindeki Saudi Aramco tesisinin yanı sıra Hamis Muşayt Hava Üssü'nü balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Husiler'in Hamis Muşayt, Ebha ve Taif kentlerine düzenlediği füze ve İHA saldırılarında 13 sivilin yaralandığını, 7 ev ve 2 aracın hasar gördüğünü bildirdi.

Suudi makamları 16 Eylül'de ayrıca Mekke hava sahasına girmeye çalışan bir İHA'nın hava savunma güçlerince engellenerek imha edildiğini açıkladı. Husiler ise Mekke'yi hedef aldıkları yönündeki iddiaları reddetti.

Kaynak: AA
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