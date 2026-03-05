Pakistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a Destek Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a Destek Mesajı

05.03.2026 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan, Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alan saldırılardan endişe duyduğunu ve dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Pakistan "kardeş ülkeler Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alan son saldırılardan ciddi endişe duyduğunu" vurgulayarak, iki ülkeyle güçlü dayanışma içinde olduğunu bildirdi. ???????

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Pakistan, kardeş ülkeler Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alan son saldırılardan ciddi endişe duyduğunu ifade ediyor. Bu saldırılar, uluslararası hukukun ve devletlerarası ilişkiler ilkelerinin açık bir ihlalidir ve bölgeyi daha fazla gerginliğe doğru itebilir." ifadeleri kullanıldı.

Pakistan'ın, Türkiye ve Azerbaycan ile güçlü dayanışmasını yeniden teyit ettiği vurgulanan açıklamada, bölgesel barış ve istikrarı korumak için itidal, diyalog ve diplomasinin kullanılması çağrısında bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini ileterek çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini belirtmişti.

Öte yandan, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu. İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Azerbaycan, Güvenlik, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a Destek Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salih Uçan’ın 552 günlük hasreti sona erdi Salih Uçan'ın 552 günlük hasreti sona erdi
İsrail vurdu Lübnan yangın yeri İsrail vurdu! Lübnan yangın yeri
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
Galatasaray ve Fenerbahçe, bir hafta içinde iki kez birbirlerine rakip olabilir Galatasaray ve Fenerbahçe, bir hafta içinde iki kez birbirlerine rakip olabilir
Komşusu yangın yeri, Paşinyan eğlencede Komşusu yangın yeri, Paşinyan eğlencede
Vitor Pereira’dan Pep Guardiola’ya şampiyonluk yolunda büyük darbe Vitor Pereira'dan Pep Guardiola'ya şampiyonluk yolunda büyük darbe

20:46
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor
20:24
İran, Bahreyn Petrol Şirketi’ne ait tesisi füzeyle vurdu
İran, Bahreyn Petrol Şirketi'ne ait tesisi füzeyle vurdu
20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye’nin dostluğunun önemi bilinmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli
20:15
Trump, Hamaney’in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
20:02
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
19:14
ABD Başkanı Trump’tan İspanya ve İngiltere’ye İran tepkisi
ABD Başkanı Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye İran tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 21:21:55. #7.12#
SON DAKİKA: Pakistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a Destek Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.