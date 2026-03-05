Pakistan'dan Türkiye'ye Destek - Son Dakika
Son Dakika Logo

Pakistan'dan Türkiye'ye Destek

05.03.2026 22:54
Başbakan Şerif, Türkiye'ye yönelik saldırılardan endişe duyduğunu belirtti, dayanışma vurguladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, " Türkiye'yi hedef alan saldırıdan derin endişe duyduğunu" belirterek, Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya dair paylaşım yaptı.

"Kardeş ülke Türkiye'yi hedef alan son saldırıdan derin endişe duyuyorum" ifadelerini kullanan Şerif, "Bu zorlu zamanda, cesur Türk kardeşlerimizle tam dayanışmasını dile getiren Pakistan halkına katılıyorum." mesajını verdi."

Şerif, paylaşımında bu tür kınanması gereken eylemlerin daha fazla gerginlik riski taşıdığını, bölgesel barış ve istikrara zarar verdiğini ifade etti.

İtidal çağrısında bulunan Şerif, egemenliğe saygı ile bölgede barış ve istikrarı sürdürmek için diyalog ve diplomasinin önemine dikkati çekti.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik füze konusunda Türkiye'nin tepkisini ileterek çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

23:31
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
23:21
Sri Lanka, ada açıklarında İran’a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu
Sri Lanka, ada açıklarında İran'a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu
22:27
ABD, Kuveyt’teki büyükelçiliğini kapattı
ABD, Kuveyt'teki büyükelçiliğini kapattı
22:19
Bakü-Nahçıvan uçağı 71 yolcusuyla Iğdır’a indi
Bakü-Nahçıvan uçağı 71 yolcusuyla Iğdır'a indi
22:14
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı
20:51
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
