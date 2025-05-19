Pakistan Dışişleri Bakanı Çin'i Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar 19-21 Mayıs tarihleri arasında Çin'i ziyaret edecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada Dar'ın ziyaretinin, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.
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